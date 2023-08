ESCLUSIVA JUVENEWS / Lanzafame: “Non farei allarmismi”

La redazione di Juvenews ha realizzato una nuova intervista esclusiva in cui parliamo del momento bianconero

Tanti dubbi oscillano intorno alla Juventus dopo il match contro il Bologna. Al fine di venirne a capo, abbiamo contattato telefonicamente in esclusiva Davide Lanzafame, calciatore bianconero nel 2006-2007 e nel 2010-2011.

Contro il Bologna la battuta d’arresto della Juve è stata netta…

“Non farei allarmismi. Il nostro è un campionato equilibrato e molto sottovalutato a livello internazionale: non ci sono partite dall’esito scontato. E poi aggiungiamo anche un’altra cosa…”.

Prego.

“È vero, Allegri ha subito il gioco del Bologna nel primo tempo. Però ha anche vinto a Udine una settimana prima 0-3 in maniera netta. Per me la Juve ha tutte le carte in regola per disputare un campionato da protagonista assoluta”.

Al di là di dichiarazioni e/o smentite reciproche: ai bianconeri occorrerebbe tatticamente Berardi?

“Berardi è un calciatore che ha fatto cose incredibili al Sassuolo. Ovvio che la mia risposta è sì. In caso arrivasse, farebbe la differenza per le caratteristiche che possiede”.

Ora alla squadra di Allegri spetta il match contro l’Empoli. Che tipo di partita bisogna prospettare?

“Per me Allegri deve stare in guardia rispetto all’Empoli, che interpreterà la partita nello stesso modo che ha fatto il Bologna. Ripeto: si può dire qualsiasi cosa, ma nessuna squadra in Serie A ormai regala punti in maniera casuale. Al Castellani sarà match apertissimo”.

Hai parlato di una Juve con le potenzialità di disputare un campionato da protagonista. A quali obiettivi stagionali può puntare concretamente?

“Per me la Juve deve puntare a vincere lo scudetto"

