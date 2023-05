Lampi di Pogba: il francese l’uomo in più per il finale di stagione

Il calciatore francese sta ritrovando la condizione dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori tutta la stagione

redazionejuvenews

La Juventus ha ripreso la sua marcia in campionato dove non vinceva da quattro partite: domenica con il Lecce tra le mura amiche dell'Allianz stadium i bianconeri sono tornati a conquistare tre punti, confermando il loro terzo posto in classifica ad una sola lunghezza dalla Lazio seconda. Davanti alla squadra bianconera ci sono ora le ultime cinque partite di campionato, più le due semifinali di Europa League contro il Siviglia, che i giocatori e la squadra bianconera dovranno affrontate come finali.

Dopo la disastrosa campagna in Champions League e i fatti successi in campionato, l'obiettivo minimo dei bianconeri è quello di arrivare al secondo posto in Serie A, e cercare di centrare la finale di Europa League. Per fare tutto questo Massimiliano Allegri potrà contare su quasi tutta la rosa, tranne che su De Sciglio, infortunato al crociato contro il Lecce, e Matias Soule, che salterà le ultime tre partite in quanto impegnato con il mondiale Under 20 in Argentina.

L'uomo in più che dovrà regalare una nuova marcia alla Juventus in questo finale di stagione dovrà essere Paul Pogba: dopo un'annata passata a recuperare, tra ricadute e miglioramenti, il polpo ha disputato alcuni spezzoni delle ultime partite, dando prova di tutta la sua classe e forza: Massimiliano Allegri conta molto sul francese, e spera possa regalare alla Juventus una marcia in più per questo finale di stagione.