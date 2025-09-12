La storia tra Arkadiusz Milik e la Juventus è finita?
Riccardo Focolari
12 Settembre, 16:03
La Juventus, intanto, spinge: liberare spazio in rosa e nel monte ingaggi è diventato prioritario e l’addio del polacco

La storia tra Arkadiusz Milik e la Juventus sembra al capolinea. L’attaccante polacco del 1994 non rientra nei piani di Igor Tudor e in società si lavora per trovargli una sistemazione. Il contratto scade nel 2027 ma, di fatto, pesa poco: a Torino tutti sanno che il centravanti è ormai fuori dal progetto e il suo entourage riceve contatti da giorni.

Il primo fronte è la Russia. Il suo nome è stato proposto a diversi club della Premier League russa, soluzione che potrebbe rilanciarlo dopo una stagione segnata da troppi stop fisici e poche presenze. Ma c’è anche la pista Turchia. Trabzonspor e Samsunspor hanno chiesto informazioni: il mercato lì chiude il 12 settembre 2025, quindi c’è ancora margine per trattare, anche se, va detto, nessuna offerta ufficiale è arrivata.

Milik per ora aspetta. Ascolta e basta. Non chiude, non apre. Aspetta la proposta giusta per ripartire. La Juventus, intanto, spinge: liberare spazio in rosa e nel monte ingaggi è diventato prioritario e l’addio del polacco, salvo sorprese, è solo questione di tempo.

