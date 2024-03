La Marca: “Soulè e Huijsen sono il futuro della Juventus”

Intervistato a 1 Football Club, Domenico La Marca ha parlato del progetto della Juventus basato sulla linea verde. Ecco le sue parole: "Con la Lazio sarà una partita delicata per la Juventus, visto che bisogna blindare e chiudere definitivamente il discorso Champions. Senza contare che Allegri non potrà fare affidamento su Vlahovic e Milik e che queste due squadre si affronteranno nuovamente, dopo pochi giorni, in semifinale di Coppa Italia. Non è mai facile affrontare una squadra che cambia guida tecnica e sicuramente in questa settimana a disposizione Tudor ha cercato di dare una scossa sul piano mentale; con la Juventus si presenta l'occasione di dare una sterzata a questo finale di stagione e, per il tecnico, di iniziare nel migliore dei modi la sua avventura in biancoceleste".