La Marca: “Ora Allegri dovrebbe pensare alla Juventus del futuro”

La Marca ha parlato delle aspettative per il resto della stagione della Juventus: per l'avvocato, Allegri dovrebbe lavorare per il futuro

Intervistato a 1 Football Club, Domenico La Marca ha parlato delle aspettative della Juventus per gli ultimi mesi di stagione. Ecco le sue parole: "Era quasi impossibile mantenere il ritmo dell'Inter e per gran parte della stagione la Juventus ci è riuscita. Poi l'esito dello scontro diretto di inizio febbraio in qualche modo, in maniera inconscia, ha attenuato quella fame e cattiveria agonistica. In questo momento Allegri deve toccare le corde giuste per ritrovare quella Juventus. Seppur non entusiasmava, dal punto di vista del gioco riusciva ad essere tremendamente efficace".