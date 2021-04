La Juventus va verso Allegri Tris: una squadra costruita su misura

Il futuro di Allegri è sempre più vicino alla Juve

redazionejuvenews

In queste ultime ore si sta parlando solo della costituzione della Super League, tuttavia la Juventus deve fare i conti con una squadra che in questa stagione ha fatto acqua da (quasi) tutte le parti. Infatti la società bianconera si sta muovendo seriamente per rivoluzionare ogni reparto, panchina compresa. Infatti il discorso allenatore è sempre sul banco, dove le aspettative deluse da Andrea Pirlo stanno spingendo verso l'Allegri Tris. Infatti, il ritorno del tecnico livornese è più realistica che mai, tanto che il suo ritorno a Torino sembra ormai certo, anche se Pirlo dovesse portare a casa la Coppa Italia, che sarebbe il secondo trofeo della stagione, dopo la Supercoppa Italiana.

Per Massimiliano Allegri sarebbe ricominciare da dove aveva lasciato, ma questa volta con una fiducia e una consapevolezza diversa. Infatti la Vecchia Signora è pronta a dare carta bianca all'ex giocatore e a cercare di portare a Torino almeno 2 o 3 top player che potrebbero andare ad inserirsi perfettamente nel gioco dell'allenatore livornese. Il primo nome che è dato quasi per certo è quello di Manuel Locatelli, il giocatore è pronto per fare il salto di qualità ed andarsi a confrontare con una delle squadre più forti d'Europa, Sassuolo permettendo. Il centrocampista potrebbe andare ad aiutare un reparto che è risultato in affanno.

Ma sul piatto ci sono molti altri giocatori che potrebbero interessare il gioco di Allegri. Stiamo parlando di uno dei centrocampisti più forti in circolazione, ovvero di Houssem Aouar, che ha stregato il Presidente Agnelli lo scorso anno quando la Juventus ha affrontato in Champions League il Lione. Per quanto riguarda il reparto offensivo questo è un discorso più delicato. Infatti è ancora in forse il futuro in bianconero di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, le cessioni potrebbero generare una plusvalenza che aprirebbe la strada all'arrivo di Mauro Icardi e Moise Kean.