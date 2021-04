Comunicato UEFA: “Club interessati sarebbero squalificati da competizioni nazionali, europee e mondiali”

L'UEFA prende una dura posizione

TORINO - L'UEFA prende posizione sulla Super League, competizione a cui parteciperà anche la Juventus, con una nota durissima: "L'UEFA, la Football Association inglese e la Premier League, la Federazione spagnola (RFEF) e LaLiga, la FIGC e la Lega Serie A - si legge nella nota diramata da Nyon - hanno appareso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero essere in procinto di annunciare la creazione di una così detta Superlega. Se ciò dovesse accadere vogliamo ribadire che l'UEFA, la Football Association inglese, la RFEF e la FIGC, la Premier League, LaLiga e la Lega Serie A ma anche la FIFA e tutte le nostre associazioni membre resterebbero unire nel nostro tentativo di fermare questo progetto cinico, un progetto fondato sugli interessi personali di pochi club in un momento in cui la società ha bisogno di solidarietà più che mai. Prenderemo in considerazione tutte le misure possibili per noi, sia a livello giudiziario che sportivo, per impedire che ciò possa accadere. Il calcio è basato sulla competizione aperta e i meriti sportivi: non può essere altrimenti. Come annunciato precedentemente dalla FIFA e dalle sei federazioni, i club interessati sarebbero squalificati da ogni competizione nazionale, europea e mondiale e ai loro giocatori verrebbe vietata la possibilità di rappresentare le loro squadre nazionali. Ringraziamo quei paesi, specialmente i club francesi e tedeschi, che hanno rifiutato di firmare quest'accordo.