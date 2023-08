La Juventus torna in Italia: pronta per l’ultima parte di preparazione

La Juventus ha concluso ieri sera la seconda parte della preparazione: i bianconeri hanno portato a termine la tournée in America con l'amichevole vinta per 3-1 nella notte di ieri contro il RealMadrid, e sono già in volo per fare ritorno in Italia, dove continueranno a prepararsi in vista dell'inizio del campionato, fissato per il 20 agosto contro l'Udinese al Friuli di Udine. Dopo il rientro a Caselle la squadra avrà qualche giorno libero a disposizione, per recuperare dalle fatiche oltreoceano e per arrivare al meglio agli allenamenti, la cui ripresa è fissata per lunedì 7.