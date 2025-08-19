La Juventus si interroga sul futuro di Vlahovic
La Juventus si interroga sul futuro di Vlahovic

Cristiano Passa
TORINO
19 Agosto, 14:49
Il calciatore serbo si sta allenando con la squadra e continua a scendere in campo nonostante le voci di mercato su di lui

La Juventus ha ripreso la preparazione alla Continassa in vista dell’inizio della stagione. I bianconeri esordiranno contro il Parma nella nuova stagione, con la partita in programma domenica sera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Un ritrovato entusiasmo accompagnerà la squadra, con lo stadium che si avvia a registrare il tutto esaurito.

Il futuro del serbo

Tiene ancora banco però in casa bianconera il futuro di Dusan Vlahovic: il calciatore è sul mercato, ma ad oggi non è arrivata nessuna offerta per la sua partenza, e Igor Tudor sta ancora facendo affidamento su di lui, come dimostra il minutaggio in queste prime partite. Il Milan ancora non ha chiuso la porta al suo ingaggio, mentre, con l’infortunio di Lukaku, anche il Napoli potrebbe entrare nella corsa al serbo in questi ultimi giorni di mercato.

