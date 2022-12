La Juventus si interroga sul futuro di Paredes

Il giocatore argentino, arrivato in estate dal PSG in prestito, potrebbe non essere riscattato al termine della stagione

redazionejuvenews

La Juventus si è ritrovata alla Continassa agli inizi di dicembre per preparare la seconda parte di stagione, che prenderà il via il 4 gennaio con la partita in programma contro la Cremonese. A questa seguiranno le sfide contro Udinese, Napoli e Monza, che chiuderanno il girone di andata, e che diranno ai bianconeri quanto effettivamente potranno sperare in una rimonta Scudetto, vista anche la presenza dello scontro diretto contro il Napoli.

La squadra si sta quindi completando, con Massimiliano Allegri che da inizio mese sta lavorando con gli infortunati e con coloro che non sono andati al Mondiale, e che ha visto aggiungersi mano mano i giocatori eliminati dalla Coppa del Mondo. Gli ultimi a raggiungere il ritiro bianconero, con i rientri programmati per questi giorni, saranno il francese Adrien Rabiot e gli argentini Di Maria e Paredes, impegnati nella finale del Mondiale.

Proprio sul centrocampista argentino la Juventus si sta interrogando: arrivato il estate dal PSG il giocatore è stato molto fermo, e non ha mai dato ad Allegri quello che il tecnico toscano credeva potesse aggiungere alla squadra. La società si sta quindi interrogando sulla possibilità del riscatto, che ad oggi sembra remota: il giocatore ha un ingaggio troppo alto, chiedendo 7 milioni di euro, e soprattutto ha un costo ancora maggiore, con il PSG che lo valuta 20 milioni e la società bianconera non disposta a spenderli per riscattarlo.