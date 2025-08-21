La Juventus parteciperà alla Premier League International Cup

Una grande novità per la Juventus e per la squadra squadra Under 21, che prenderà parte alla Premier League International Cup, diventando il primo club italiano a prendere parte alla competizione. “Juventus si dimostra ancora una volta attenta alla crescita e allo sviluppo dei giovani e, infatti, nel corso della stagione 2025/2026 una selezione Under

Una grande novità per la Juventus e per la squadra squadra Under 21, che prenderà parte alla Premier League International Cup, diventando il primo club italiano a prendere parte alla competizione.

“Juventus si dimostra ancora una volta attenta alla crescita e allo sviluppo dei giovani e, infatti, nel corso della stagione 2025/2026 una selezione Under 21 del nostro Club prenderà parte alla Premier League International Cup. Si tratta di una competizione organizzata dalla nota lega inglese che coinvolgerà le sedici migliori squadre della scorsa annata di Premier League 2 – la massima serie dedicata alle squadre Under 21 d’Inghilterra – e sedici club Under 21 selezionati da tutta Europa. Tra questi ultimi, appunto, ci sarà la Juventus che sarà, dunque, il primo club italiano a prendere parte a questo torneo. Un torneo andato in scena per la prima volta nella stagione 2014/2015 e che nel corso degli anni ha visto anche un incremento nel numero di squadre partecipanti, passato infatti dalle 16 iniziali a 24, prima di salire a 32 nella scorsa annata.

Un appuntamento di prestigio, dunque, una grande esperienza di crescita per i nostri giovani ragazzi che avranno l’opportunità di confrontarsi con avversari di livello assoluto, con idee e proposte di gioco diverse e in un contesto di élite.



IL FORMAT DEL TORNEO

Andando più nel dettaglio, il torneo – come anticipato – vedrà ai nastri di partenza 32 squadre. Si svolgerà nell’arco di tutta la stagione sportiva 2025/2026 e inizierà con la fase a gironi. Saranno quattro i gruppi, con otto squadre ognuno di cui 4 inglesi e quattro provenienti dal resto dell’Europa. Ogni squadra disputerà quattro partite che vedranno affrontarsi esclusivamente club della Premier League 2 e club del resto dell’Europa . Le prime due classificate di ogni girone accederanno alla fase a eliminazione diretta. Le otto squadre rimanenti, dunque, affronteranno quarti di finale e successivamente semifinali e finale. Nella fase a eliminazione diretta le gare saranno da dentro o fuori e in caso di parità ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore a decretare le squadre che passeranno il turno.



DOVE SI GIOCA

Tutti i club inglesi partecipanti alla competizione ospiteranno le partite della fase a gironi nel loro stadio principale o in una sede alternativa approvata.



PREMIER LEAGUE INTERNATIONAL CUP – IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS NELLA FASE A GIRONI

10/09: Leicester-Juventus ore 20:00 (ore 21:00 italiane);

08/10: West Bromwich Albion-Juventus ore 20:00 (ore 21:00 italiane);

12/11: Crystal Palace-Juventus ore 20:00 (ore 21:00 italiane);

15/11: Fulham-Juventus, ore 13:00 (ore 14:00 italiane).” (Juventus.com)