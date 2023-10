La Juventus lavora al rinnovo del contratto di Adrien Rabiot

I bianconeri sono a colloquio con la madre agente del giocatore per prolungare il contratto in scadenza a fine stagione

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Verona nella partita valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri sono a due punti di distanza dall'inter capolista, ed in caso di vittoria passerebbero la notte in testa alla classifica di Serie A, in attesa dei match dei nerazzurri e del Milan di domani, rispettivamente impegnate contro Roma e Napoli.