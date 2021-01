La Juventus festeggia il compleanno di coach Guarino

TORINO- La Juventus Women continua a macinare successi anche lontano dal campionato. La squadra di coach Guarino, nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Empoli, è riuscita a prevalere in rimonta con il risultato di 5-4. Un risultato così commentato da Coach Rita Guarino nel post-gara ai microfoni del sito ufficiale bianconero:

“Siamo contenti del risultato, non era scontata una rimonta del genere. Ci portiamo a casa come aspetto positivo la nostra bella reazione e la lucidità che abbiamo mantenuto: in questo modo siamo riuscite a recuperare; ci sono però aspetti che dobbiamo migliorare, specialmente sulle palle inattive, dal momento che abbiamo preso tre gol su punizione. Adesso ci aspettano altre due partite non semplici contro un Empoli che oggi si è dimostrato tenace”.

Può così festeggiare al meglio il proprio compleanno l’allenatrice delle campionesse d’Italia in carica. Rita Guarino compie infatti quest’oggi 50 anni e puntuali sono arrivati gli auguri della Juventus sui social: “Buon compleanno, Coach Rita Guarino!”:

Immediata è arrivata anche la risposta dell’allenatrice tramite il proprio profilo ufficiale Twitter: “Anche se non possiamo controllare tutto ciò che non dipende da noi, è possibile trarre da ogni piccolo gesto la nostra felicità. Grazie a tutti per gli auguri!”: