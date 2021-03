770 gol, ma Ronaldo non si ferma: “Voglio raggiungere altri record”

Il post di Cr7 sui social

redazionejuvenews

Nonostante le critiche ricevute in settimana, Cristiano Ronaldo non smette di stupire neanche a 36 anni suonati. Il fuoriclasse portoghese, nella giornata di ieri, ha messo a segno una tripletta ai danni del Cagliari in mezz'ora, risultata poi decisiva per la vittoria della Juventus con il risultato di 3-1. Tre reti che lo tengono saldo al primo posto nella classifica dei marcatori davanti al belga Romelu Lukaku, ma che sono anche una pronta reazione dopo la prestazione sottotono fornita contro il Porto martedì sera.

Dall'errore di Cr7, che ha colpevolmente aperto le gambe in barriera, è scaturito il gol su punizione di Sergio Oliveira, risultato poi decisivo per il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Il numero 7 bianconero non si è però disperato e ha continuato a lavorare sodo come ha sempre fatto e, ora, può godersi anche un altro meritato record, l'ennesimo della sua gloriosa carriera calcistica. Cristiano, con le tre reti di ieri, ha infatti raggiunto quota 770 gol in carriera, scavalcando una leggenda come il brasiliano Pelè, fermo a 767, e posizionandosi al primo psoto in classifica tra i marcatori più prolifici di sempre.

Altri, dopo questo traguardo e dopo quanto vinto in carriera, potrebbero fermarsi qui, ma non Ronaldo. L'attaccante portoghese, tramite un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha infatti ammesso di non essere affatto sazio e di voler raggiungere altri record:

"C'è ancora molto altro da ottenere e credo che possiamo farlo insieme. Gli obiettivi sono una parte essenziale di ciò che sono. Non riesco a smettere di cercare di più, non vedo l'ora di raggiungere un altro record! Voglio sempre di più e penso che sia per questo che le persone spesso dicono che ho così tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero, ma questo è essenziale per tenermi in vita!":