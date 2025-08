La Juventus e Nico Gonzales continueranno insieme

Il calciatore sembrava sul punto di partire verso l'Arabia, ma ha rifiutato la destinazione ed è destinato a rimanere a Torino

La Juventus sta preparando la prossima stagione in Germania, ospite per il secondo anno consecutivo del quartier generale dell’Adidas. I bianconeri si alleneranno qui fino al 10 agosto, quando poi partiranno alla volta di Dortmund per l’amichevole contro il Borussia, prima del ritorno a Torino.

Nodi da scogliere

Mentre la squadra lavora sul campo, la dirigenza è impegnata sul mercato, per cercare di far quadrare i conti e di regalare a Igor Tudor la squadra migliore possibile per la prossima stagione. Oltre che in entrata, si sta quindi lavorando anche in uscita, con alcune situazioni che sembrano essere state definite. Una di queste è quella che riguarda Nico Gonzales: ad inizio mercato il calciatore sembrava diretto verso l’Arabia, ma il rifiuto della destinazione e la mancanza di offerte concrete, hanno spinto i bianconeri a decidere di tenerlo in rosa, con Tudor che lo utilizzerà come meglio riterrà opportuno durante la stagione.