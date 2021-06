La Juve sponsorizza la Jeep senza Ronaldo. Ma in passato…

Nuova pubblicità per la casa automobilistica sponsor dei bianconeri

redazionejuvenews

La Juventus ha terminato la stagione al quarto posto in classifica, qualificandosi alla prossima Champions League proprio nell'ultima giornata di campionato. I bianconeri, dopo aver vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, hanno detto arrivederci ad Andrea Pirlo, al posto del quale è stato richiamato Massimiliano Allegri. In questi giorni sono in corso alla Continassa i colloqui tra la dirigenza e il tecnico accompagnato dal suo staff, con l'obiettivo di fissare gli obiettivi e programmare l'estate e il mercato che verrà.

E se in tempo di calciomercato ogni piccolo particolare può essere un indizio, è saltato subito all'occhio come nella pubblicità della nuova Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid, sia assente Cristiano Ronaldo: nell’immagine principale che pubblicizza l’automobile sono infatti presenti soltanto De Ligt, Dybala, Chiesa e Chiellini. Un fatto che potrebbe non avere alcun significato, come d'altronde successe nel 2018 quando Ronaldo mancò in un'altra pubblicità della Jeep: le voci di mercato tengono comunque in ansiai tifosi bianconeri, che ancora non sanno quale sarà il futuro del campione portoghese.

Del portoghese Cristiano Ronaldo ha parlato anche l'ex preparatore del Manchester United ai tempi di Sir Alex Ferguson, Mike Clegg, che ha raccontato un aneddoto relativo al numero 7 ai microfoni della BBC, in occasione del documentario: "Cristiano Ronaldo: impossible to ignore": "Il mio ufficio era in palestra, quindi ero sempre disponibile per chiunque ogni volta che gli andava di parlare. Ascoltare i giocatori e scoprire di cosa hanno bisogno mentalmente è importantissimo. E Cristiano, beh, lo avevo visto giocare in Portogallo. Ero a Carrington sulla mia sedia in palestra e una mattina questo ragazzino arriva prestissimo. Entra, mi saluta e mi dice 'ho sentito parlare di te, so che fai parecchio lavoro individuale con i calciatori'. E poi aggiunge: 'io voglio diventare il migliore al mondo"."