La Juve rischia la beffa: sorpasso di un club per l’acquisto di Reynolds

TORINO- Fresca di vittoria in Supercoppa Italiana, dove ha superato il Napoli per 2-0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, la Juventus è al lavoro per preparare al meglio la gara interna contro il Bologna di domenica prossima, valevole per la diciannovesima giornata di andata di questo campionato. Mentre la squadra si ritrova sul campo della Continassa, la dirigenza lavora sul mercato per regalare a mister Pirlo i rinforzi di cui ha bisogno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, il club bianconero sta rischiando seriamente di subire una beffa per un obiettivo che, fino a qualche giorno fa, era considerato ad un passo.

Si tratta di Ryan Reynolds, terzino destro statunitense in forza al Dallas, che potrebbe non sbarcare a Torino. Il piano dei campioni d’Italia per il classe 2001 era quello di un prestito fino a fine stagione ad una società amica (Benevento), per permettere al ragazzo di acquisire esperienza con il nostro campionato. Nelle ultime ore, come riferito appunto dal noto quotidiano, la Roma avrebbe però sorpassato la concorrenza juventina, portandosi ad un passo dall’acquisto del giovane Reynolds.

Il club giallorosso avrebbe messo sul piatto un'offerta da 7 milioni di euro più eventuali bonus al raggiungimento di alcuni obiettivi, mentre al ragazzo e al suo entourage sarebbero stati promessi 800.000 euro a stagione e lo sbarco immediato alla corte di mister Fonseca. Decisiva la mossa del presidente statunitense Dan Friedkin, che avrebbe sfruttato i suoi ottimi rapporti con il collega Hunt, proprietario della compagine americana. La Juventus, dal canto suo, si sarebbe detta non disposta a dare vita ad un'asta con altre offerte per Reynolds che, così, appare sempre più vicino ai giallorossi.