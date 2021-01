Calciomercato Juventus, si mette male: due pessime notizie da Sky Sport

TORINO – Stiamo entrando nel periodo cruciale del calciomercato di gennaio. Poco più di una settimana a disposizione della Juventus e gli altri club per chiudere gli affari ancora in ballo, poi la sessione invernale chiuderà i battenti. Per quanto riguarda la Vecchia Signora, di questioni aperte ce ne sono ancora tante. In uscita ad esempio ancora non si sblocca nulla. Bernardeschi, uno dei nomi più chiacchierati, difficilmente troverà sistemazione già da ora. La situazione più spinosa però è quella che riguarda Sami Khedira e, col passare dei giorni, diventa sempre più complicato trovare una soluzione per lui. Brutte notizie però anche dal mercato in entrata. In particolare, sono due le novità negative emerse in queste ultime ore.

Salta un colpo

La prima riguarda un colpo che la Juve sembrava ormai avere già in pugno, cioè quello di Bryan Reyonolds del Dallas. L’affare sembrava assolutamente ben indirizzato, con i bianconeri che erano pronti a chiudere in sinergia con il Benevento per il talentuoso esterno statunitense classe 2001. Nulla di tutto questo, visto che il tentativo in extremis della Roma sembrerebbe essere andato a segno. La conferma è arrivata anche da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato di Sky Sport. Ecco quanto riferito dal giornalista: “Reynolds alla Roma, lunedì prevista la chiusura dell’affare. Battuta la concorrenza di Benevento e Juventus”. Una beffa, ma a preoccupare ancor di più è forse la seconda notizia rilanciata sempre da Sky.

Rebus attacco

Già perché, se c’è una priorità in casa Juventus per questo mercato di gennaio, quella è la quarta punta da inserire in rosa per dare il ricambio a Morata al centro dell’attacco. E anche in questo caso le cose si starebbero complicando. Il preferito della Juve infatti è Gianluca Scamacca, ma la novità riportata da Sky Sport è che il Sassuolo avrebbe addirittura escluso la possibilità di cedere il giocatore in prestito. L’unica pista quindi per arrivare al centravanti classe ’99 sarebbe quella di un acquisto immediato o, al massimo, quella di offrire ai neroverdi un obbligo di riscatto che garantisca loro un incasso importante. Un’ipotesi molto poco gradita dalle parti della Continassa, con la dirigenza che sarebbe fortemente indecisa se investire così tanto sul giocatore (visto che il Sassuolo chiede almeno 20 milioni di euro per il suo attaccante). Ecco perché Paratici starebbe valutando anche altre alternative di lusso per completare il reparto offensivo bianconero. Sulla sua lista della spesa infatti sarebbero finiti anche tantissimi altri nomi per l’attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome.