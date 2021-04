La FIFPro replica a Ceferin: “Opposti all’esclusione dei giocatori dalle Nazionali”

Il comunicato

Continua la diatriba tra la UEFA e i club che, nella notte, hanno deciso di dare vita alla Superlega, una nuova competizione che vedrebbe la partecipazione di 12 club (per il momento), tra cui Juventus, Milan ed Inter, che hanno deciso di uscire dall'ECA, associazione europea dei club rinunciando così a partecipare alla Champions League e all'Europa League. Dura la replica di Ceferin, presidente dell'UEFA: "Non posso che sottolineare come in questo momento la UEFA e il mondo del calcio siano uniti contro la proposta egoistica di pochi club motivati dall’avidità e da nient’altro. Siamo tutti uniti contro questo progetto senza senso. I calciatori che parteciperanno alla Superlega non disputeranno né il Mondiale né l’Europeo. Non potranno rappresentare le squadre nazionali".