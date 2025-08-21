La conferenza stampa di presentazione di Joao Mario
Cristiano Passa
TORINO
21 Agosto, 14:14
Il nuovo acquisto della Juventus parla dalla sala stampa dell'Allianz Stadium per presentarsi ai nuovi tifosi

La Juventus continua ad allenarsi alla Continassa in vista dell’inizio della nuova stagione, in programma domenica sera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Il nuovo acquisto dei bianconeri Joao Mario, arrivato dal Porto all’interno dello scambio con Alberto Costa, parla nella sua conferenza di presentazione dalla sala stampa dell’Allianz Stadium.

