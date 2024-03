Kulusevski: “Mi sentivo inutile, dovevo scappare dalla Juve”

In un lunga lettera ai tifosi del Tottenham nel The Players Tribute, Dejan Kulusevski ha parlato della sua esperienza alla Juve: "Prima di venire qui erano sei mesi che non giocavo titolare una partita alla Juventus. Ti senti malissimo, perché hai dato la vita per giocare questa partita, allenandoti più duramente che puoi e finisci per guardare giocatori giocare nel tuo ruolo che non sono nemmeno ali. Onestamente, mi sono sentito imbarazzato, persino inutile. Alcune persone cominciarono a dire che non ero abbastanza bravo, che ero troppo lento. E ti colpisce al 100%. È normale, è umano. Quando inizi a crederci, quello è proprio il diavolo".