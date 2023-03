Kostic pronto per il Verona, ma Allegri pensa a farlo rifiatare

La Juventus è pronta a riprendere il suo cammino e in campionato: i bianconeri sono attesi sabato sera tra le mura amiche dell’Allianz stadium dall’anticipo contro il Verona, valevole per la ventottesima giornata del campionato...

redazionejuvenews

La Juventus è pronta a riprendere il suo cammino e in campionato: i bianconeri sono attesi sabato sera tra le mura amiche dell'Allianz stadium dall'anticipo contro il Verona, valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di serie A. Gli uomini di Massimiliano Allegri cercheranno la vittoria per continuare a scalare le posizioni in classifica, e per arrivare in quelle che permetterebbero la qualificazione alle prossime coppe europee.

Per la partita contro gli scaligeri Massimiliano Allegri potrà contare su quasi tutta la rosa: se Paul Pogba è ancora indisponibile, il serbo Filip Kosticsarà regolarmente arruolabile, visto l'esito negativo che hanno dato gli esami a cui si è sottoposto a Torino. Il giocatore aveva infatti saltato in via precauzionale il secondo e due impegni della Serbia per le qualificazioni ai prossimi Europei, avendo accusato un fastidio al tendine d'Achille, ma rientrato a Torino gli esami a cui è stato sottoposto non hanno evidenziato nessuna lesione.

Il giocatore sarà quindi regolarmente a disposizione, ma Massimiliano Allegri sta pensando di concedergli un turno di riposo visti i tanti impegni che la Vecchia Signora dovrà affrontare ad aprile: Kostic è al terzo posto tra i giocatori della Juventus per minutaggio, dietro solo a Danilo e Rabiot, e per questo il tecnico toscano potrebbe pensare di concedergli un turno di riposo in vista dei tanti impegni del mese: alle sue spalle è pronto Iling-Junior, che potrebbe far rifiatare il serbo in vista dei tanti impegni del prossimo mese.