Juve, Kostic è stato votato MVP del mese di novembre

La Juventus ha ripreso la preparazione in vista della ripresa della Serie A . La scorsa settimana ci sono stati i primi giorni di lavoro e tra oggi e mercoledì cominceranno a rientrare i nazionali che sono stati impegnati nel Mondiale in Qatar (esclusi Rabiot , Di Maria e Paredes , che sono in semifinale). Tra questi ci sarà anche Filip Kostic . Reduce da un Mondiale deludente con la Serbia , in cui non ha potuto esprimersi al meglio a causa di problemi fisici . L'ex Eintracht ora tornerà con la testa al lavoro coi bianconeri e lo farà con una soddisfazione personale: il premio di MVP di novembre .

I dettagli nel comunicato della Juventus: "Manca ancora qualche settimana alla ripresa del campionato, e alla prima in casa contro l'Udinese il 7 gennaio, ma possiamo già mettere in agenda una cosa importante. In quella data alla fine del riscaldamento, i tifosi bianconeri presenti all'Allianz Stadium avranno il compito di tributare un applauso speciale a Filip Kostic. Il campione serbo è infatti stato votato MVP of the Month Powered by FIFA23.