Juve, che effetti avrà la crisi societaria sui giocatori? Parola all’esperto

"Il fatto i giocatori che fossero anche fisicamente distanti potrebbe essere un vantaggio: in questo caso l'elemento di distrazione è positivo - ha continuato l'esperto. Sarà fondamentale la loro capacità di isolarsi. L'elemento di perturbazione arriva dall'esterno ed è dunque indipendente da loro responsabilità o possibilità di intervento. Dunque la situazione non li coinvolge direttamente in prima persona e questo è un fattore che può aiutarli a isolarsi. Costruire una bolla? Secondo me è possibile. Dipende dalla capacità dello staff di indirizzare la concentrazione del gruppo sull'aspetto tecnico, di orientare la mentalità all'obiettivo sportivo che la squadra si è data. Con un unico pensiero: resettare e ripartire".