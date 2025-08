Koopmeiners: via all’operazione recupero

Il calciatore della Juventus è reduce da un'annata sottotono e punta a riscattarsi dopo un primo anno non al massimo

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista della prossima stagione, con tutti gli effettivi della rosa che si stanno preparando agli ordini di Igor Tudor. Domani mattina è in programma la prima amichevole della stagione contro la Reggiana, con la squadra che poi partirà alla volta della Germania, per proseguire la preparazione all’interno del quartier generale dell’Adidas.

Missione recupero

Proprio qui Igor Tudor valuterà i giocatori a sua disposizione, con un attenzione particolare verso coloro che, dopo un’annata sotto tono, dovranno dimostrare di valere la maglia bianconera. Il primo nome in questo senso è quello di Teun Koopmeiners: arrivato la scorsa sessione estiva dall’Atalanta per 61 milioni di euro, il giocatore ha deluso tutte le aspettative e ora punta a rilanciarsi. Tudor conta molto sul ragazzo, che dovrà mettersi a disposizione e dimostrare di valere l’investimento fatto dalla dirigenza lo scorso anno. Un estate per riprendersi la Juventus, e per dimostrare la sua utilità nel progetto del tecnico croato.