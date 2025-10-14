Koopmeiners fatica anche in Nazionale. E intanto la Juve fissa il prezzo...

Il centrocampista olandese sta vivendo un periodo complicato con la maglia della Juventus e dell'Olanda: il punto

Si amplificano sempre di più le difficoltà che sta vivendo in questo momento Teun Koopmeiners. Difficoltà che se fino a poco fa potevano riguardare solo il suo rendimento con la maglia della Juventus, adesso riguardano anche il suo operato con l’Olanda.

Ronald Koeman, ct dell’Olanda, aveva deciso di fare a meno del centrocampista bianconero, per poi convocarlo per sostituire l’infortunato Timber. Tuttavia, la fotografia della situazione che Koopmeiners sta vivendo con la propria nazionale sembra essere piuttosto chiara, e lo vedrebbe non essere più centrale nel progetto tecnico dell’Olanda. A evidenziare ulteriormente questo aspetto ci pensa il mancato impiego del centrocampista bianconero nelle partite disputate contro Malta e Finlandia, entrambe viste dalla panchina senza avere la possibilità di mettere minuti nelle gambe.

In casa Juventus Tudor ha provato più volte a rilanciarlo, operazione necessaria perchè, da un lato, il Koopmeiners dell’Atalanta aiuterebbe molto la mediana bianconera, e dall’altra perchè il club sarebbe soddisfatto di vedere tutelato uno dei più consistenti investimenti degli ultimi anni. Tuttavia, fino adesso l’olandese non è stato in grado di sapersi rilanciare con la maglia della Juventus. Nonostante ciò, però, l’operazione rilancio dell’ex Atalanta rimane comunque in piedi, e con essa la speranza di vederlo tornare ai livelli del giocatore visto a Bergamo.

Difficile che possa salutare la Juventus a gennaio. Poi a fine stagione ci sarà il tempo delle valutazioni e delle decisioni, e se l’olandese dovesse continuare l’annata secondo i livelli di questo inizio di stagione (fino adesso 0 gol e 0 assist in 7 presenze) non sarebbe più impossibile pensare ad una cessione. Sarebbero necessari circa 35 milioni per non registrare una minusvalenza ma, a quel punto, servirebbe maggiormente una squadra vogliosa di puntare ancora su Koopmeiners: aspetto che, ad oggi, non è così scontato.