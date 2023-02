Kombouarè: “Blas ci fa lasciare Torino con una speranza, sono contento”

Kombouarè, allenatore del Nantes, ha parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus, toccando più temi.

Kombouarè , allenatore del Nantes , ha detto la sua dopo il pareggio con la Juventus . Ecco le sue parole dopo il match: "Secondo me stava giocando alla grande, ha trovato la sua strada, sula fascia ha un grande impatto. Oggi gli ho chiesto di giocare più alto del solito, di essere decisivo e di preoccuparsi della finalizzazione. Blas ha fatto questo, ci ha fatto lasciare Torino con una speranza.

Siamo stati eroici: abbiamo sofferto all'inizio, c'è stata qualche difficoltà a finalizzare ma siamo usciti come un blocco unico. Sapevamo di non dover prendere gol, non è stato così ma con orgoglio siamo riusciti a strappare un pareggio. Sono molto contento. La Juventus ha segnato presto, diciamo che poteva essere complicato essere lucidi ma devo dire che siamo stati bravi. Siamo stati timidi nel primo tempo.