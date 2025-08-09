Kolo Muani: il mercato in uscita per sbloccare il suo arrivo
Kolo Muani: il mercato in uscita per sbloccare il suo arrivo

Cristiano Passa
TORINO
9 Agosto, 15:00
L'attaccante continua ad allenarsi con la seconda squadra dei francesi in attesa che si sblocchi la situazione

La Juventus sta per terminare la sua preparazione in Germania: i bianconeri scenderanno infatti in campo in amichevole domani pomeriggio contro il Borussia Dortmund prima di fare rientro in Italia, per completare la preparazione in vista dell’inizio della Serie A, in programma tra due settimane.

Le vie del mercato

La dirigenza continua intanto a lavorare sul mercato, con quello in uscita che dovrebbe sbloccare gli acquisti programmati da Madama. Uno su tutti, è quello che rappresenterebbe il ritorno di Kolo Muani in bianconero dopo il prestito degli scorsi 6 mesi. La formula è già stata trovata sulla base di un prestito a 10 milioni ed un diritto di riscatto fissato a 35 più bonus da versare a giugno 2026: 45 milioni complessivi che si avvicinerebbero alla richiesta di 50 del PSG. I bianconeri però devono attendere le cessioni per sbloccare l’affare, con il tempo che stringe sempre di più.

