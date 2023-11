Klinsmann: “Juventus-Inter battaglia anche dopo il derby d’Italia”

Jurgen Klinsmann ha parlato della sfida di campionato tra Juventus e Inter: per l'ex calciatore sarà un duello che proseguirà nella stagione

Intervistato a Gazzetta.com, Jurgen Klinsmann ha parlato del match in programma nel prossimo turno di Serie A tra Juventus e Inter. Ecco le sue parole: "La mia Inter battaglierà con la Juve anche oltre questa partita, ma sarà pure molto pericolosa per chiunque la incrocerà in Europa".