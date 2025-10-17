Kelly: "La chiamata della Juventus? Non me lo aspettavo perché..."

Le parole del difensore bianconero rilasciate a SmallTalks, podcast ufficiale della Juventus: il suo racconto sul suo arrivo a Torino

In un’intervista a SmallTalks, podcast ufficiale della Juventus, Lloyd Kelly ha parlato così dell’avventura che sta vivendo con la maglia bianconera, raccontando anche il modo con il quale ha fatto il suo arrivo a Torino:

“La chiamata della Juventus? Non me lo aspettavo perché in quel momento, anche se non giocavo molto al Newcastle, ero comunque uno dei senatori del gruppo e mi sentivo importante Il mio agente mi ha chiamato e mi ha semplicemente chiesto: “Ti piacerebbe trasferirti alla Juventus?” Ho impiegato dieci secondi per capire cosa intendesse e poi ho risposto di sì. Andiamo. Anche se la porta fosse stata solo socchiusa, avrei detto: “Spingiamo per aprirla”. Per fortuna è successo davvero”.