La crescita e la centralità nel progetto

Pierre Kalulu è il prossimo nome sulla lista dei rinnovi. Dopo gli accordi con Kenan Yildiz, Weston McKennie e Manuel Locatelli, la Juventus vuole blindare anche il difensore francese. Arrivato dal Milan due estati fa, ha convinto tutti con prestazioni di alto livello. La sua crescita è stata costante e visibile. Kalulu ha mostrato affidabilità tattica, personalità e continuità nell’arco dei novanta minuti. Il lavoro di Luciano Spalletti ha inciso molto sulla sua evoluzione tecnica. Oggi è considerato un perno fondamentale della difesa bianconera, ed è destinato ad esserlo anche per le prossime stagioni. La dirigenza vuole premiare il rendimento con un adeguamento contrattuale. L’idea è chiara: costruire il futuro partendo da chi ha dimostrato valore sul campo. Per questo il suo rinnovo è diventato una priorità assoluta.

Le cifre del nuovo accordo

Attualmente Kalulu percepisce circa 2,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che non rispecchia più il suo peso nella squadra. L’entourage del giocatore spinge per un adeguamento vicino ai 4 milioni annui, più adatti ad un titolare inamovibile. Le parti, però, sembrano orientate verso un compromesso equilibrato. L’intesa potrebbe essere trovata attorno ai 3,5 milioni a stagione. Una soluzione che soddisfa il calciatore e rispetta i parametri economici del club. La Juventus vuole chiudere in tempi rapidi, anche per allontanare eventuali pretendenti. L’obiettivo è fare una trattativa pulita e senza intoppi, evitando che si trascini troppo a lungo. Un rinnovo veloce sarebbe anche un segnale forte verso l’esterno.

La minaccia del Manchester United e la strategia del club

Sul difensore francese si è mosso con interesse il Manchester United. Il club inglese segue da vicino i suoi progressi e cerca rinforzi per la difesa. La Juventus non vuole correre rischi inutili. Blindare Kalulu significa spegnere sul nascere ogni tentazione estera, con le sirene inglesi che sono sempre più attraenti per i giocatori. Significa anche ribadire che i giocatori chiave non sono in vendita. La strategia è chiara: trattenere i migliori per alzare il livello competitivo. Spalletti vuole vincere, e servirà una rosa all'altezza di tutte le competizioni. A Kalulu servirà probabilmente un sostituto, seppur sia difficile trovare un giocatore con la sua stessa duttilità e intelligenza. In questa stagione non ha saltato neppur un minuto, ad eccezione della partita contro il Como saltata per squalifica dopo il rosso contro l'Inter. I tifosi aspettano l’annuncio con fiducia. Sanno che la continuità tecnica passa dalla conferma dei protagonisti. Il rinnovo di Kalulu va esattamente in questa direzione.