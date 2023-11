Kajo Jorge: “Voglio dimostrare il mio valore e tornare alla Juventus”

Kaio Jorge, attaccante del Frosinone in prestito della Juventus, ha parlato così ai microfoni di SportMediaset dopo il successo per 2-1 a Torino in Coppa Italia nei sedicesimi della competizione: "Abbiamo mollato un po' nel finale contro il Cagliari, ma oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte, che vuole fare grandi cose".