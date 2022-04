Verso Sassuolo-Juventus: cinque momenti da ricordare

Dagli applausi per Cuadrado fino al coast to coast di Rabiot: cinque momenti da ricordare dei match tra Sassuolo e Juve

Una fase di gioco di Sassuolo-Juventus del 2017-18. La partita si fa ricordare per la tripletta di Dybala . Nella foto c'è un'avanzata di Lichtsteiner , una delle tante in gara. Lo svizzero determina il giallo di Adjapong e a 20 minuti dal termine, sul risultato già di 3-1 per la Juve, lascia il posto a Barzagli.

Anche se non va a segno nell'ultimo incrocio emiliano tra Sassuolo e Juventus, la partita rappresenta un piccolo saggio delle enormi qualità di Chiesa. Federico si rende protagonista di numerosi spunti importanti. A cominciare dal break che gli permette di fornire l'assist per il gol del vantaggio di Rabiot, per finire con ben due coast to coast travolgenti che non si concretizzano in reti capolavoro per pochissimo".