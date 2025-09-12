Juventus, Zhegrova e Openda: due jolly al servizio di Tudor

I giorni finali del mercato juventino hanno regalato a mister Tudor due rinforzi di qualità: vale a dire Openda e Zhegrova

Gli ultimi giorni di mercato in casa Juventus sono stati particolarmente infuocati, soprattutto per quanto riguarda gli affari in entrata. Al rush finale del mercato, infatti, il club bianconero è riuscito a portare alla Continassa due giocatori che suonano come veri e propri jolly a disposizione di Igor Tudor: Edon Zhegrova, da una parte, e Lois Openda dall’altra.

Due giocatori che, dal punto di vista tecnico, possono offrire alla squadra bianconera elementi molto importanti per competere in Serie A e in Europa, quali fantasia, estro, velocità, duttilità e capacità realizzativa sotto porta. Entrambi i giocatori questi sono stati i primi giorni alla Continassa.

Openda, in particolare era passato a Torino per svolgere le visite mediche e apporre la firma sul contratto prima di rispondere alla convocazione del Belgio, e martedì ha fatto il proprio rientro alla base per poi iniziare ad allenarsi con i suoi nuovi compagni; Zhegrova, invece, non ha risposto alla convocazione del Kosovo, si è allenato da solo e si è unito al resto della squadra dopo aver ultimato tutti i passaggi burocratici. Openda e Zhegrova: due jolly al servizio di mister Tudor.