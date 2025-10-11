Juventus, Zhegrova fatica a trovare spazio anche nel Kosovo: il punto

Il calciatore bianconero fatica a trovare minutaggio anche con la propria nazionale: il momento del classe 1999

In casa Juventus l’augurio che si pone mister Tudor è che il clima legato alla Nazionale possa essere utile per dare nuova linfa ed energia a Edon Zhegrova. Tuttavia, a tal proposito, non sono arrivate buone notizie dalla prima uscita del giocatore ex Lille con la propria nazionale: in effetti, l’impiego del classe 1999 nel Kosovo è stato in linea con le ultime partite della Juventus.

In particolare, Zhegrova è sceso in campo una manciata di minuti nel pareggio per 0-0 registrato dal Kosovo allenato dal ct Franco Foda contro la Slovenia, partita valida per le qualificazioni al Mondiale del prossimo anno. Nello specifico, contro la nazionale slovena il giocatore bianconero è rimasto in panchina fino all’ottantottesimo minuto, per poi sostituire Florent Muslija e posizionarsi sulla destra del tridente d’attacco nel 4-3-3 schierato da Foda.

Il momento del calciatore bianconero, dunque, è tutt’altro che positivo. Anche nella Juventus, mister Tudor lo aveva lasciato in panchina sia contro il Milan che contro il Villarreal in Champions League, e la maggior parte dei 36 minuti (recuperi esclusi) vissuti in campo con la maglia bianconera li ha conquistati nel pareggio registrato contro l’Atalanta (26′ nel dettaglio).

Ad ogni modo, Zhegrova avrà un’altra opportunità per aumentare il minutaggio. In effetti, lunedì la sua Nazionale si troverà a Goteborg per affrontare la Svezia, nel gruppo B fino a questo punto dominato dalla Svizzera. Un match fondamentale per il calciatore kosovaro anche dal punto di vista personale, utile per capire se potrà rappresentare una valida alternativa in vista della ripresa della Serie A, che vedrà la Juventus di Tudor affrontare il Como di Fabregas.