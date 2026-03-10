Juventus, da Zhegrova e David può migliorare il bilancio

I due ex giocatori del Lille hanno un peso economico importante in casa Juventus. Le loro cessioni migliorerebbero il bilancio bianconero.

Edon Zhegrova e Jonathan David non hanno convinto la dirigenza bianconera. Come riportato da Calciomercato.com, la Juventus sta valutando la loro cessione in estate. Non si tratterebbe solo di vendere due giocatori non utili al progetto e a Spalletti, ma di migliorare anche il bilancio. Dalla loro possibile cessione, la Juventus risparmierebbe 21,1 milioni di euro a bilancio.

L’ammortamento annuo dei due giocatori è pari a 5,4 milioni: 2.9 all’anno per Zhegrova, 2,5 invece per David. Il francese era arrivato a parametro zero, ma a pesare è stato il bonus alla firma di 12,5 milioni di euro. Il peso del monte ingaggi è ancora più importante: il kosovaro percepisce 4,6 milioni di euro lordi a stagione, mentre il francese addirittura 11,1 milioni di euro.

A meno di un clamoroso finale di stagione, i due ex Lille saranno inevitabilmente ceduti.