Juventus, Zazzaroni: “Un contratto di un anno per Spalletti….”

Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione contrattuale di Spalletti, che non ha ancora firmato un rinnovo con la Juventus.

Il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è stato ospite alla trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ha parlato di varie squadre italiane, tra cui la Juventus. Ha consigliato così in merito al rinnovo di Spalletti. Le sue parole:

È il giorno di Bologna-Roma:

“Sarà doloroso per me. Tifo Bologna, la Roma arriva senza Konè, ma anche il Bologna…È la via per arrivare alla Champions. Non sarà semplice ma gli anni precedenti era più difficile. Il Bologna ha qualche chance in più, se trova la giornata può vincere la partita. Spero davanti ci sia Castro e non Dallinga, c’è differenza”.

Milan, punterebbe su Kean o Leao il prossimo anno?

“Credo sia molto complicato che Kean vada al Milan. Ha una clausola di oltre 60 mln, non credo ci sarà sconto, visto che Paratici è stato preso in giro dal Milan, era il prescelto e poi non si è fatto nulla. Furlani? Credo che a breve uscirà di scena”.

Ha fatto il massimo il Milan finora?

“Ha fatto 60 punti, quello che aveva lo scorso anno il Napoli. Il tutto con un mercato non fatto benissimo, per me sta facendo un campionato eccezionale”.

Come vede Fabregas?

“Non è andato all’Inter perché sapeva che avrebbe dovuto cambiare tanto. I ragazzi lì danno palloni di qualità, sono molto bravi tecnicamente. Non so se il suo obiettivo sia l’Europa col Como. Sicuramente vorrà misurarsi con un grande club, vedremo”.

Rinnovo di un anno Spalletti-Juve, ci crede?

“Lui è uno così. Non si sa se ci sarà poi neanche Comolli, quindi conviene fare così”.

Nazionale, si va verso il playoff Mondiale:

“Se non andiamo al Mondiale deve saltare tutto. Ma chi arriva dopo? Ci vorrebbe uno come Baggio, sentivo dire, ma lui ha voglia di lavorare e reggere le pressioni politiche? Non credo. Spero tirino fuori dal cilindro un manager all’altezza. Ma mi auguro che si vada al Mondiale”.