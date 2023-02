UFFICIALE: L’ex allenatore dell’U23 Zauli è il nuovo mister del Crotone

Nuova avventura per Lamberto Zauli. L'ex allenatore dell'U19 e dell'U23 della Juventusè il nuovo tecnico del Crotone, club militante in Serie C. Ecco il comunicato dei rossoblù: "Il Football Club Crotone comunica di aver affidato a Lamberto Zauli la guida tecnica della Prima squadra. Nato a Roma il 19 luglio 1971, vanta una lunga carriera da calciatore e lo ricordiamo per le sue “magie” con le maglie, tra le altre, di Vicenza, Bologna, Palermo e Sampdoria. Svestiti i panni da giocatore, inizia la sua carriera d’allenatore nel 2009 col Bellaria per poi maturare varie esperienze in giro per l’Italia.