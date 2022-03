Juventus: Dybala non rinnoverà il contratto

L'entourage del giocatore ha incontrato la dirigenza bianconera questa mattina nella sede della Continassa per parlare del rinnovo di contratto della Joya

La Juventus e Paulo Dybala sisepareranno a fine stagione. È questo l'esito della riunione tra la dirigenza bianconera e lo staff del giocatore per il prolungamento del contratto in scadenza a fine anno.Per questa mattina infatti era in programma l'incontro tra i rappresentanti del giocatore e la dirigenza bianconera, per discutere il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione: quella presentata dai dirigenti della Vecchia Signora è stata un'offerta al ribasso rispetto a quella presentata a settembre e sulla quale sembrava essere stato trovato un accordo.