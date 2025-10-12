Juventus, Yildiz protagonista in Nazionale

Yildiz brilla con la propria Nazionale. Ieri sera è stato protagonista di una grande prova, mettendo a segno una doppietta.

Kenan Yildiz è stato protagonista anche in Nazionale. Il gioiellino della Juventus, nel match di ieri sera tra Turchia e Bulgaria, è stato uno dei migliori in campo per gli uomini di Vincenzo Montella. Yildiz si è contraddistinto grazie ad un’ottima prestazione e soprattutto mettendo a segno una doppietta. Non solo gol per Kenan, ma durante tutto il tempo in cui è stato in campo, è stato il fulcro di ogni azione offensiva della Turchia. Entrambi gol sono arrivati nella seconda frazione di gioco. Con la prestazione di ieri sera, il giovane attaccante bianconero, continua il suo percorso di crescita anche in ambito internazionale. Per Yildiz, adesso c’è in programma un’altro impegno con la propria Nazionale martedì sera contro la Georgia, dopodiché potrà tornare alla Continassa per rimettersi a disposizione di Igor Tudor.