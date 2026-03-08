Juventus, Yildiz si prende la prima pagina del Corriere dello Sport

Dopo la fantastica prestazione di ieri sera contro il Pisa, Kenan Yildiz viene omaggiato dal Corriere dello Sport con la prima pagina.

La Juventus si è imposta ieri sera contro il Pisa. Un netto 4-0 quello rifilato alla squadra toscana, e che rilancia la Juventus nella corsa alla Champions League. La stella più luminosa in campo è stata sicuramente quella di Kenan Yildiz. Il talento turco si è reso protagonista con un gol e con un assist per la rete di Cambiaso. Oltre a due appena citati, siglano la vittoria anche K. Thuram e Boga, al secondo gol consecutivo.

Yildiz è stato premiato come miglior giocatore della partita, ed il Corriere dello Sport ha deciso di omaggiarlo. “Kenan anti Cesc” si legge sul primo titolo della pagina sportiva. La frase celebra il numero 10 bianconero, che evita la fuga in campionato del Como di Cesc Fabregas. Proprio la squadra lombarda ieri ha battuto il Cagliari per 2-1, superando la Juventus e agganciando la Roma, che giocherà oggi nel pomeriggio. Dopo la vittoria di ieri, le due squadre si trovano ad un solo punto di differenza. Juventus al sesto posto, Como al quinto.

La lotta per la Champions League è sempre più viva, una “baraonda” come si legge nel Corriere dello Sport.