Juventus, Yildiz premiato come MVP del mese di gennaio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell’MVP di Madama. Ecco il comunicato: “Secondo premio da MVP del mese in questa stagione vinto da Kenan Yildiz, che era già stato incoronato lo scorso settembre dai voti dei tifosi bianconeri. Il talento turco è stato protagonista in campo nelle scorse settimane, a partire dalla sfida di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita in cui ha firmato il gol del momentaneo vantaggio contro i rossoneri”.

Su Yildiz

“Autore anche della rete che ha sbloccato il derby della Mole contro il Torino, Yildiz ha giocato tutte le gare disputate a gennaio – sempre presente finora in stagione. Il numero 10 bianconero è dunque l’EA Sports MVP of the Month: premio che riceverà prima del match casalingo di domenica 2 febbraio contro l’Empoli, con calcio di inizio alle ore 12:30 all’Allianz Stadium. Grande Kenan!”. Intanto ecco le ultime notizie sulla Juve, con i sorteggi dei bianconeri in vista dei playoff della Champions League<<<