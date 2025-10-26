Juventus, Yildiz è insostituibile: ma quel fastidio al ginocchio sinistro...

Il giovane calciatore turco è un elemento chiave nell'impianto di gioco studiato e plasmato dal tecnico bianconero

Manca sempre meno a Lazio–Juventus, gara che per la compagine bianconera di Igor Tudor assume un peso molto importante, viste e considerate le difficoltà recentemente vissute dagli uomini del tecnico croato sul piano delle prestazioni offerte e dei risultati registrati. Tra le certezze a cui mister Tudor vuole aggrapparsi al fine di uscire quanto prima da questo periodo particolarmente complicato vi è sicuramente Kenan Yildiz, elemento al quale il tecnico bianconero ha difficilmente rinunciato, come testimoniato dal suo minutaggio. In effetti, con 849 minuti in questa stagione, Yildiz è il terzo più impiegato della rosa, dietro solo a Kelly e Kalulu; a questo si sommano anche le presenze con la Turchia che, allo stesso modo, al classe 2005 non rinuncia.

Il giovane turco, dunque, è di fatto un elemento insostituibile per la Juventus di mister Tudor, nonostante un fastidio al ginocchio sinistro fasciato dalla scorsa stagione che non gli impedisce dii giocare ma che, comunque, necessita di essere monitorato e gestito. Prima o poi, dunque, arriverà il momento di gestire il turco: difficile che ciò avvenga contro la Lazio, gara-chiave per valutare il livello al quale si trova attualmente il progetto tecnico. Al tempo stesso, invece, appare più ipotizzabile uno stop nella partita infrasettimanale contro l’Udinese, prima di tornare contro la Cremonese.