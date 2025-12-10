Juventus, Yildiz a Sky:”Tre punti importanti”

Il commento di Kenan Yildiz dopo la vittoria per 2-0 contro il Pafos. La Juve con questo successo sale a nove punti in classifica.

Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Juventus-Pafos. Qui sotto le sue parole nel post gara:

La partita di oggi: “Abbiamo fatto una buona partita, anche il primo tempo abbiamo giocato bene ma è mancato il gol. Il secondo tempo lo abbiamo fatto con cattiveria. Tre punti importanti”.

La sconfitta di Napoli: “La sconfitta di Napoli ci ha fatto male, siamo ripartiti facendo bene in allenamento e oggi abbiamo disputato una buona partita. Dobbiamo farlo anche la prossima”.

Spalletti ha parlato bene dei tuoi allenamenti: “In allenamento mi alleno al 100%, perché è importante per la mia crescita e per la squadra”.