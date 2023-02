Juventus Women: tutti i movimenti del mercato invernale

La squadra femminile bianconera è stata molto attiva nella finestra invernale del mercato, sia in entrata che in uscita

La giornata di ieri ha segnato la chiusura della sessioneinvernale del calciomercato in tutta Europa: se la prima squadra della Juventus non ha fatto registrare colpi in entrata, con la sola uscita di Weston McKennie, direzione Leeds, e quella di Luca Pellegrini, tornato dal prestito all'Eintracht Francoforte e girato in prestito alla Lazio, quella femminile è stata protagonista di operazioni sia in entrata che in uscita. Attraverso il loro sito internet i bianconeri hanno fatto il riepilogo delle operazioni che hanno visto protagonista la formazione di Joe Montemurro.