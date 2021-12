Juve Women-Servette: le convocate in vista dell’ultimo match di UWCL

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha comunicato la lista delle convocate in vista del big match di Champions League contro il Servette

Domani sera alle ore 21.00 all'Allianz Stadium di Torino la Juventus Women scenderà in campo contro il Servette, match valido per l'ultima giornata dei gironi di Champions League femminile. Per le bianconere sarà una partita di fondamentale importanza, da cui dipenderà il continuo della propria avventura in campo europeo. Le bianconere, infatti, sono attualmente seconde a quota 8 punti, gli stessi del Wolfsburg terzo. Chi riuscirà a portare a casa più punti si qualificherà ai quarti di finale. La differenza, sostanziale, tra le due squadre è la seguente: la Juventus dovrà affrontare il Servette (quarta a 0 punti), mentre il Wolfsburg il fortissimo Chelsea (primo in classifica a 11 punti).

Per le bianconere le probabilità di passare il turno sono quindi molto alte, per quello che sarebbe un traguardo storico per il calcio femminile italiano. Nessuna squadra, infatti, era mai riuscita ad arrivare ai gironi di Champions League, figurarsi agli ottavi. Comunque vada la partita di domani, quindi, le ragazze di Joe Montemurro passeranno alla storia. Non per questo, però, la Juventus si tirerà indietro, consapevole della propria forza e vogliosa di portare a casa il risultato. Sul proprio sito ufficiale il club bianconero a comunicato le convocate per il big match contro il Servette: Peyraud-Magnan, Aprile; Hyyrinen, Gama, Nildem, Lundorf, Boattin, Salvai, Lenzini; Cernoia, Rosucci, Pedersen, Giai, Zamanian, Caruso; Staskova, Girelli, Bonansea, Hurtig, Bonfantini, Pfattner. Assenti quindi Cernoia, Sembrant e Caiazzo.