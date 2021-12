Juventus Women-Milan: i momenti della partita

Le bianconere hanno vinto ancora contro la squadra delle rossonere con un netto risultato, che le ha portate a confermare il loro primo posto in classifica

redazionejuvenews

La JuventusWomen continua la sua marcia in campionato, con le ragazze di Joe Montemurro che hanno vinto contro il Milan per 5-2 continuando la loro marcia inarrestabile in cima alla classifica di Serie A. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha analizzato la partita.

"Undici su undici in campionato. Le Juventus Women non si fermano e continuano la loro corsa solitaria in prima alla classifica, con le rivali sempre più lontane. Una corsa poderosa, che prosegue a non conoscere inciampi, ma solo vittorie. A Vinovo, nonostante le fatiche della Champions League e un'avversaria di alta classifica, le bianconere non sentono fatica né distrazioni e si impongono 5-2. Allo svantaggio iniziale di Adami, rispondono Staskova e Bonansea, poi prima dell'intervallo Peyraud-Magnin para un calcio di rigore. Nel secondo tempo il Milan con Longo ristabilisce l'equilibrio, ma poi la Juve dilaga. Boattin trasforma il rigore del 3-2, ancora Staskova cala il poker e Hurtig scrive il 5-2. Adesso testa all'Allianz Stadium, per scrivere la storia: appuntamento giovedì alle 21:00.

CORSA VINCENTE - La Juventus è la prima squadra capace di vincere tutte le prime 11 gare stagionali in tre diverse stagioni di Serie A dal 2004/05. Con quella di ieri, inoltre, sono 35 le vittorie consecutive per la Juventus in Serie A: in questa striscia 113 gol segnati (una media di oltre tre a partita).

LA VITTIMA PREFERITA DI STASKOVA - Il Milan è diventata ora la vittima preferita di Andrea Staskova in Serie A: quattro reti per lei alle rossonere. Per lei, inoltre, terza doppietta in Serie A dopo quelle realizzate contro Fiorentina e Florentia (tutte nel 2021).

2021 IN DOPPIA CIFRA - Due delle sole sei giocatrici in doppia cifra di gol in Serie A nell’anno solare 2021 giocano nella Juventus: Cristiana Girelli (16) e Andrea Staskova (11).

BB - Barbara Bonansea ha segnato quattro gol nelle tre sfide giocate in casa dalla Juventus contro il Milan in Serie A. Barbara non segnava un gol in casa in Serie A da maggio contro il Napoli.

ZONA BOA - Quinto gol in Serie A con la maglia della Juventus per Boattin: quattro di questi sono arrivati in casa e nella ripresa." (Juventus.com)