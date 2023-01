Juventus Women, le vittorie con il Pomigliano: le statistiche

Il sito ufficiale dei bianconeri ha pubblicato un approfondimento sulla sfida tra Madama e il Pomigliano, in programma domani.

La JuventusWomen, nella prossima gara di campionato, affronterà il Pomigliano. Ecco i precedenti della sfida pubblicato dal sito bianconero: "Domenica 22 gennaio 2023 alle ore 12,00 si gioca Pomigliano-Juventus. Una sfida che evoca piacevoli ricordi alla squadra di Joe Montemurro, che l'anno scorso ha calato un pokerissimo in trasferta con una prestazione di grande autorevolezza. L'AUTOGOL La Juve parte con una forte pressione. Nella prima mezz'ora spreca un calcio di rigore con Rosucci ma passa su un autogol di Cetinja, che su un cross di Bonansea tradisce un'incertezza fatale e mette il pallone nella propria porta. PRIMA DELL'INTERVALLO Prima di andare al riposo la Juve raddoppia. Su una conclusione di Caruso respinta da Cetinja si avventa Hurtig, che non ha difficoltà a battere a rete in sicurezza: 0-2.