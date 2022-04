Women: come accedere a Vinovo per la semifinale di Coppa contro il Milan

Le bianconere scenderanno in campo a Vinovo per il ritorno della semifinale della Coppa Italia femminile, partendo dal risultato di 1-6 in loro favore ottenuto all'andata

redazionejuvenews

Mentre la Juventus ha già conquistato il pass per la finale di CoppaItalia, in programma contro l'inter l'11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra femminile bianconera è attesa da un'altra partita prima di raggiugnere la finale. La Juventus Women scenderà infatti in campo il 1 maggio contro il Milan per la semifinale di ritorno della Coppa, partendo dal risultato dell'andata di 6-1 in loro favore. Queste le modalità di entrata a Vinovo per vedere la partita.

"C'è una finale di Coppa Italia da conquistare. Contro il Milan, a Vinovo, si riparte dal successo 6-1 dell'andata e, nella semifinale di ritorno, bisogna completare l'opera per superare il turno: l'appuntamento è per domenica 1 maggio alle 12:00. L'ingresso al campo Ale&Ricky sarà gratuito, ma sarà obbligatorio prenotare il proprio biglietto (la capienza dell'impianto è ora al 100%). Di seguito le indicazioni da seguire per vivere insieme una grande giornata e inseguire un altro obiettivo.

COME PRENOTARE L'INGRESSO A VINOVO

Sarà necessario inviare una mail di richiesta entro le entro le ore 18:00 di venerdì 29 aprile a accrediti.women@juventus.com indicando nel testo della mail i seguenti dati per ognuna delle persone che si desidera accreditare (massimo 2 nominativi per ogni richiesta):

COGNOME

NOME

LUOGO e DATA DI NASCITA

RESIDENZA

CONTATTO TELEFONICO

Fatte salve eventuali modifiche della normativa vigente, l’accesso al campo "Ale e Ricky" di Vinovo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti del cosiddetto Green Pass base. Le suddette limitazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. All’accesso sarà necessario fornire una certificazione verde Covid-19 con QR CODE, accompagnata da un valido documento di identità. E’ obbligatorio l’uso della mascherina FFP2. All'ingresso sarà inoltre necessario mostrare la risposta ricevuta via mail con la conferma di avvenuto accreditamento (anche direttamente dal cellulare, senza necessità di stamparla).

Ricordiamo che, in considerazione del continuo evolversi dello scenario di diffusione della pandemia da covid-19, l’utilizzatore del titolo di accesso dovrà essere in possesso della certificazione richiesta dalla normativa applicabile alla data della partita." (Juventus.com)