Serie A, la programmazione delle prossime giornate

La Lega Serie A ha pubblicato la programmazione delle prossime giornate del campionato italiano, fino al penultimo turno.

La Lega della Serie A ha pubblicato gli orari delle prossime tre giornate, fino alla 37esima, ovvero la penultima. La Juventus, prima affronterà il Sassuolo lunedì, poi domenica primo maggio i bianconeri sfideranno il Venezia alle 12,30. Nella terzultima giornata la Vecchia Signora scenderà in campo venerdì 6 maggio alle 21 contro il Genoa, e successivamente lunedì 16 maggio contro la Lazio, prima di sfidare la Fiorentina nell'ultima gara della stagione 2021-22. I prossimi tre incontri saranno fondamentali per decidere la corsa Champions, obiettivo principe del club bianconero in questa stagione.